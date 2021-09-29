​Витория: «Наполи» - очень сложный соперник

Наставник «Спартака» Руй Витория пообщался с журналистами перед поединком 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

Встреча состоится 30 сентября в Неаполе и начнется в 19:45 мск.

«Предстоит матч с очень сложным соперником. Очень хорошая команда с прекрасным результатом.

Нам нужно сохранить концентрацию, играть в свой футбол, не изменять себе», — заявил Витория на пресс-конференции.

Пока в активе московского клуба ни одного очка. В 1-м туре «красно-белые» проиграли дома польской «Легии» (0:1).