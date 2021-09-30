«Спартак» был главным аутсайдером 2 тура Лиги Европы, но победил

Победа «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы получилась едва ли не сенсационной. К тому же с учетом пропущенного гола на первых же секундах поединка после грубой ошибки Александра Максименко. Тем не менее, «красно-белые» получили лишнего игрока в середине первого тайма и победили со счетом 3:2. Голы у москвичей забили Куинси Промес (два) и Михаил Игнатов.

Примечательно, что в победу «Спартака» во втором туре Лиги Европы практически никто не верил, если сравнивать с другими парами. Вероятность такого хода событий оценивалась с вероятностью всего в 6%. Что касается итога матча (2:3), предполагалось, что подобное может случиться лишь в 1% случаев.