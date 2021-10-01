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Лига Европы

Игнатов прокомментировал победу над «Наполи»

01 Октября 2021 • 08:55 Комментировать
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов поделился своим мнением о вчерашней встрече с «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. «Красно-белые» отпраздновали волевую победу на выезде со счетом 3:2.

В эфире телеканала «Матч ТВ» полузащитник назвал этот поединок одним из самых памятных в карьере, а также заявил, что очень рад победе.

«Весь второй тайм была задача постоянно поджимать. Я поджал и забил», - сказал футболист.

Благодаря победе подопечные Руя Витории поднялись на второе место в квартете С. В следующем туре спартаковцы встретятся с английским «Лестером».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов
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