Игнатов прокомментировал победу над «Наполи»

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов поделился своим мнением о вчерашней встрече с «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. «Красно-белые» отпраздновали волевую победу на выезде со счетом 3:2.

В эфире телеканала «Матч ТВ» полузащитник назвал этот поединок одним из самых памятных в карьере, а также заявил, что очень рад победе.

«Весь второй тайм была задача постоянно поджимать. Я поджал и забил», - сказал футболист.

Благодаря победе подопечные Руя Витории поднялись на второе место в квартете С. В следующем туре спартаковцы встретятся с английским «Лестером».