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Лига Европы

​«Спартак» ещё может блеснуть в Лиге Европы

16 Сентября 2021 • 17:53 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
30.09 19:45

«Спартак» на минорной ноте начал выступление в группе Лиги Европы, проиграв ключевой с турнирной точки зрения домашний матч против «Легии». На фоне всего того негатива, который сопровождает команду Руя Витории в последние сутки, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» не торопится ставить крест на перспективах «красно-белых».

Да, «Спартак» крупно провалился. Леонид Федун перед игрой с «Легией» говорил о желании смыть позор десятилетней давности, но «красно-белые» снова проиграли польской команде на глазах у своих болельщиков. По игре команда Руя Витории была сильнее соперника - поспорить с этим не сможет даже самый ярый фанат варшавского клуба – но москвичам не хватило реализации и характера. В таких играх нередко более сильная с точки зрения класса команда, если ей никак не удаётся забить, дожимает соперника на характере. «Спартак» же сегодня слишком уж мягкотелый.

С турнирной точки зрения домашнее поражение от «Легии» существенно снижает шансы «Спартака» даже на третье место и переход в Лигу конференций (не забываем, что еврокубковых турниров теперь три). Но говорить ложиться да помирать в футбольном смысле тоже не стоит. Впереди пять матчей, и шанс блеснуть – без шуток – ещё остаётся.

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Дальше у «Спартака» по календарю Лиги Европы четыре матча против «Наполи» и «Лестера». Конечно, по классу обе эти команды существенно превосходят «красно-белых», и многие уже сейчас мысленно приписывают москвичам четыре поражения. В этом – в отсутствии ожиданий – как раз и заключается козырь «Спартака». Психологически куда проще выходить на поле, когда от тебя никто не ждёт даже ничьей. Проиграл – ничего страшного, дал бой – уже хорошо, зацепился за очки – здорово, победил – ты чуть ли не герой.

В игре против «Легии» все ожидали от «Спартака» победы, реванша за 2011 год, смывания позора, ответа на рекламу в Москве и так далее. Из-за высоких ожиданий команда оказалась под давлением, и с каждой минутой при счёте 0:0 это давление становилось всё сильнее и сильнее. Для сегодняшнего мягкотелого «Спартака», который сопровождали и продолжают сопровождать разные скандалы, в таких условиях выдавать результат сложно. Так что против «Наполи» и «Лестера» морально будет проще.

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За счёт одного лишь отсутствия ожиданий добиться положительного результата сложно. Помочь «Спартаку» в дуэлях с «Лестером» и «Наполи» может ещё и отношение представителей топовых лиг к такому турниру как Лига Европы. Да, клубы из АПЛ и Серии А стали серьёзнее относиться к этому турниру после того, как победа в нём стала давать билет в Лигу чемпионов, но прямо основные составы они всё же используют нечасто.

«Лестер» год назад в группе Лиги Европы проиграл в гостях у украинской «Зари» (0:1). Почему бы «Спартаку» не повторить успех луганчан, которые куда слабее в классе? Кстати говоря, в 1/16 финала Лиги Европы «Лестер» уступил «Славии» - тоже не самому статусному сопернику. «Наполи», кстати, вылетел на той же стадии, уступив «Гранаде».

Достойно играть с «Лестером» и «Наполи», набирая очки, вполне реально. Главное – проделать работу над ошибками и стать сильнее. Сильнее не только в игровом, но и в психологическом плане.

Алексей Антоненко

Какое место займёт Спартак в группе Лиги Европы?
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