Максименко - о победе над «Наполи»: «Что за игра, что за команда»

Страж ворот московского «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями после гостевого поединка с «Наполи» в групповом раунде Лиги Европы. «Красно-белые» отпраздновали победу в Италии со счетом 3:2.

«Что за игра. Что за команда. Победа!», - гласит сообщение голкипера в сторис инстаграм-аккаунта.

Напомним, что Максименко допустил ошибку на первой минуте встречи, после чего был открыт счет. Несмотря на это спартаковцы смогли отыграться и вырвать победу.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Руя Витории поднялись на вторую позицию в своей группе. Следующим соперником москвичей станет «Лестер».