Пономарёв: «У «Спартака» нет защиты, Кофрие - деревянный»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв продолжает критиковать игру «Спартака» во вчерашней встрече с «Наполи» в групповом раунде Лиги Европы. На этот раз ветеран «армейцев» прошелся по защитнику команды Максимилиано Кофрие, заработавшему красную карточку.

«Кофрие - деревянный, не пластичен, прямолинейный. У «Спартака» нет защиты, она абсолютно безграмотная», - заявил эксперт в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

Напомним, что ранее Пономарёв назвал позором игру «Спартака» во вчерашнем поединке.

Встреча, проходившая в Италии, завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 3:2. Благодаря этому результату российская команда поднялась на второе место в квартете, обогнав «Наполи» и «Лестер».