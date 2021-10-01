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Лига Европы

Гладилин: «Наполи» хотел обыграть «Спартак» малой кровью, они не ожидали, что соперник будет сопротивляться» эксклюзив

01 Октября 2021 • 13:14 Комментировать (3)
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о победе «красно-белых» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

- Болельщики даже в самых смелых мечтах не могли ожидать такого результата. Вы тоже удивлены?

- Не ожидал такого. Думал, если сыграют вничью, это будет очень хороший результат. Даже набрать очко в Неаполе очень достойно. Ну а то, что команда победила - стало для меня большой радостью.

- Качество игры «Спартака» понравилось?

- Там были огрехи, но не хотелось бы о них говорить. Главное - проявили характер проигрывая, но вытерпели. Могли пропустить и второй, потому что соперник играл в начале матча сильнее. Я не знаю, была ли неуверенность в своих силах, или авторитет итальянцев так давил на нашу команду, но ребята допускали много ошибок. Но выдержали. А потом помогло удаление. «Спартак» сравнял счет, а затем и вышел вперед. Отмечу, что даже после удаления в рядах «Спартака», футболисты не стали защищать результат, а начали играть активно. Москвичи заслуженно победили, проявив характер и все свои лучшие качества. Во втором тайме было видно, что это команда, которая старается, страхует друг друга и борется за каждый мяч.

- Когда «Спартак» повел 2:1, он не пытался удерживать это преимущество, а побежал вперед, чтобы его развить. Правильное решение?

- Да. Надо играть в свой футбол до конца. А если удерживать счет, то в случае пропущенного мяча ты уже не сможешь найти свою игру заново. Надо все время навязывать сопернику свою игру. Если противник надломился, надо постараться добить его.

- Почему случился быстрый пропущенный мяч?

- Может быть было нервное перенапряжение, мандраж. Это ошибка обороны и вратаря. Было начало матча и очень большая ответственность. Это психология. Мяч-то был не сложный.

- В концовке были опасения, что «Спартак» упустит победу?

- Неаполитанцы могли и сравнять счет, а «Спартак» мог его увеличить. Игра шла такая, что гости не удерживали счет. Для них и ничейный результат стал бы положительным. Молодцы, что не испугались и не стали отбиваться. Это был лучший матч за последнее время. Именно так надо играть – выходить на матч и не смотреть на имя соперника. Надо биться и показывать характер.

- Обе команды получили много карточек и удаления. Ожидаемо по такой игре?

- Обе команды хотели победить. «Наполи» имел преимущество поначалу и они решили, что обыграют «Спартак» малой кровью. Даже по тренеру это было видно. Для них стало неожиданностью, что «Спартак» уперся и начал сопротивляться. А во втором тайме вообще у гостей было явное преимущество.

- Кто был лучшим в составе «Спартака»?

- Это Промес, который набрал форму и забил решающие мячи. Также отмечу Жиго и Джикию – стержень обороны. Это основа «Спартака». Ну и остальные старались, картины никто не портил. А эти три футболиста были ключевыми.

- Какие перспективы у «Спартака» в группе?

- Они очень хорошие. По сути дела, в этой группе борьба начинается заново. Два самых сильных клуба по рейтингу – «Наполи» и «Лестер», находятся внизу турнирной таблицы. Шансы на выход из группы у всех примерно равны. Для «Спартака» будет ключевой следующая домашняя игра с «Лестером». Если «Спартак» победит англичан, то прилично оторвется от них.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Валерий Гладилин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
01 Октября 2021 в 14:01
поганки. я сто даларав проиграл
Don sangre
01 Октября 2021 в 14:20
Кубыть твою в облепиховую завязывать надоть с азартными играми))
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