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Лига Европы

Гуренко: У «Локомотива» хорошие шансы взять очки у «Лацио» эксклюзив

29 Сентября 2021 • 12:26 Комментировать
Зенит
...
Мальмё
1.58 4.30 6.20
Через 6 ч. 37 мин.

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Спартака», «Зенита» и «железнодорожников» в предстоящих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе.

- Начнем с «Локомотива». Каковы шансы подопечных Марко Николича набрать очки с «Лацио» на выезде?

- Прозвучит банально, но шансы есть всегда. «Локомотив» достаточно организованно и дисциплинированно играет от обороны. У команды такие матчи получаются. Не просто так «железнодорожники» первую встречу с «Марселем» сыграли вничью в сложной ситуации. Вышли с достоинством. Поэтому шансы взять очки на выезде есть, и они хорошие. 

- «Лацио» наверняка побежит вперед. Придется ловить итальянцев на контратаках?

- Это как раз удобная игра для «Локомотива». Москвичи любят пространство, у них есть быстрые футболисты в нападении, которые очень хорошо выбегают в атаку. Такая игра очень удобна «железнодорожникам».

- Кроме контратак, что подопечные Николича могут противопоставить «Лацио»?

- Организацию и дисциплину в обороне, и быстрый переход в атаку с помощью скоростных футболистов. На сегодняшний день единственная проблема «Локомотива» - это большое количество травм у игроков. А так ребята сейчас находятся в хороших кондициях.   

- Кстати, пишут, что Гилерме играет с травмой сухожилия, и ему нужна операция. Но сейчас он не может ее сделать, потому что выпадет на два месяца. Что вы об этом думаете?

- Не знаю точно, что у него за травма. Это задача докторов определять ее. Всякое бывает. И мы в свое время с травмами играли. Это же профессиональный спорт.

- Завтра играет еще и «Спартак» с «Наполи». Смогут ли «красно-белые» набрать какие-то очки в этом матче?

- Очень многое будет зависеть от мотивации, с которой выйдут итальянцы. Возможно, они захотят сэкономить силы и дадут своим сыграть вторым номером. Этим можно воспользоваться. Но в целом нужно рассчитывать только на себя, а не на тех, кто выйдет против твоей команды.

- То есть, считаете, «Спартак» настолько не котируется в еврокубках, что против него выпустят дублеров?

- В любой команде всегда есть 20-25 полевых игроков, на которых рассчитывает тренер. А вот с какой мотивацией они выйдут - это главный вопрос.

- От «Зенита» сегодня ждете только победы во встрече с «Мальмё»?

- «Зенит» немного перестроил свою игру и перешел на схему 3-4-3, и 3-5-2 перестраиваются по игре. Дзюба набрал неплохую форму. Думаю, у питерцев есть хорошие шансы выйти из группы. А так до матча шансы у всех одинаковые. Просто немного разные соперники. Понятно, что у «Зенита» он послабее, но опять же все зависит от мотивации. На бумаге одно, а решится все на поле.

- Победа и две ничьи будут отличным результатом для наших клубов?

- Я бы хотел говорить об окончательном результате, а не о промежуточном. Все-таки задача у всех стоит выйти из группы.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Сергей Гуренко
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