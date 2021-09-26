Промес верит в победу над «Наполи»

Форвард «Спартака» Куинси Промес прокомментировал шансы московской команды добиться положительного результата в поединке второго тура Лиги Европы.

Голландский нападающий «красно-белых» считает, что успех в игре с «Уфой» должен вдохнуть в его команду уверенность перед матчем в Неаполе.

«Мы должны верить и биться до конца. Берём все лучшее и отправляемся в Неаполь. Всегда думаю только о победе. Все возможно!» - цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги Европы «народная команда» на своём поле уступила «Легии» 0:1.