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Промес верит в победу над «Наполи»

26 Сентября 2021 • 18:50 Комментировать (2)
Наполи
...
Спартак Москва
1.27 6.00 10.50
30.09 19:45

Форвард «Спартака» Куинси Промес прокомментировал шансы московской команды добиться положительного результата в поединке второго тура Лиги Европы.

Голландский нападающий «красно-белых» считает, что успех в игре с «Уфой» должен вдохнуть в его команду уверенность перед матчем в Неаполе.

«Мы должны верить и биться до конца. Берём все лучшее и отправляемся в Неаполь. Всегда думаю только о победе. Все возможно!» - цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги Европы «народная команда» на своём поле уступила «Легии» 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Наполи Куинси Промес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
26 Сентября 2021 в 19:56
Промес там НН это не Нижний Новгород , Неаполитанский Наполи если что))))))
779
26 Сентября 2021 в 19:10
Успех в матче с Уфой это практически гарантия победы в Неаполе.
Квинси заигрался в пионера героя.))) Шанс у Спартака один - если Наполи решит положить болт на ЛЕ. Тогда нас не порвут, а ишь попинают.
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