Кафельников призвал руководство «Спартака» оставить Виторию у руля команды

Известный российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на сенсационный триумф «Спартак» в гостевом матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

«Мы обыграли лучшую команду Италии на данный момент. Они лидируют в своём чемпионате. Есть позитив от победы. Набрали очков в рейтинг, такая победа добавляет уверенности команде», - цитирует Кафельникова «Спорт-экспресс».

Бывшая первая ракетка мира считает, что руководству «Спартака» стоит сохранить у руля команды португальца Руя Виторию. По мнению собеседника «СЭ», теперь многие фанаты с ещё большим интересом будут следить за выступлениями «народной команды» в Лиге Европы.