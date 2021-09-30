Каррера: «Спартак» одержал великую победу

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу в поединке с «Наполи», который прошёл в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

По мнению Карреры, «красно-белые» одержали великую победу. Специалисту очень понравилась игра столичного коллектива.

Каррера в интервью «Спорт-Экспрессу» пожелал «Спартаку» удачи в дальнейших поединках с английским «Лестером».

В Италии у москвичей дубль оформил Куинси Промес. Ещё один мяч забил Михаил Игнатов.

«Спартак» набрал 3 очка и идёт вторым в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция. Лидирует в квартете «Легия», в активе которой 6 пунктов.