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Лига Европы

Хусаинов заявил, что в матче «Наполи» и «Спартака» арбитр должен был назначать пенальти в ворота хозяев

30 Сентября 2021 • 21:31 Комментировать
Наполи
1:3
Спартак Москва
1.23 7.20 14.00
2-й тайм

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов высказался по поводу эпизода с неназначенным 11-метровым в ворота «Наполи» в матче Лиги Европы со «Спартаком».

Это могло случиться в конце первого тайма.

По мнению Хусаинова, был очевидный фол. Непонятно, почему арбитр не назначил пенальти.

«Судья был рядом. Первое решение судьи было абсолютно верным. Был удар по опорной ноге», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

«Наполи» играет вдесятером. Хозяева открыли счёт уже на первой минуте, но после перерыва гости отыгрались.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Сергей Хусаинов
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