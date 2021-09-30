Хусаинов заявил, что в матче «Наполи» и «Спартака» арбитр должен был назначать пенальти в ворота хозяев

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов высказался по поводу эпизода с неназначенным 11-метровым в ворота «Наполи» в матче Лиги Европы со «Спартаком».

Это могло случиться в конце первого тайма.

По мнению Хусаинова, был очевидный фол. Непонятно, почему арбитр не назначил пенальти.

«Судья был рядом. Первое решение судьи было абсолютно верным. Был удар по опорной ноге», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

«Наполи» играет вдесятером. Хозяева открыли счёт уже на первой минуте, но после перерыва гости отыгрались.

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