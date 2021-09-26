Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче с «Наполи»

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об шансах московского «Спартака» в преддверии поединка второго тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи».

«Шансов нет. Единственное, что может сыграть в плюс - это тяжелый график у «Наполи». Может, кого-то приберегут», - приводит слова Мостового «Рейтинг Букмекеров».

Поединок между итальянской и российской командами состоится в четверг, 30 сентября, в Неаполе. Начало запланировано в 19:45 по московскому времени.

В стартовом туре «красно-белые» на своем поле уступили польской «Легии» (0:1), а «Наполи» на выезде расписал мировую с «Лестером» (2:2).