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Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче с «Наполи»

26 Сентября 2021 • 08:39 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.27 6.00 10.50
30.09 19:45

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об шансах московского «Спартака» в преддверии поединка второго тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи».

«Шансов нет. Единственное, что может сыграть в плюс - это тяжелый график у «Наполи». Может, кого-то приберегут», - приводит слова Мостового «Рейтинг Букмекеров».

Поединок между итальянской и российской командами состоится в четверг, 30 сентября, в Неаполе. Начало запланировано в 19:45 по московскому времени.

В стартовом туре «красно-белые» на своем поле уступили польской «Легии» (0:1), а «Наполи» на выезде расписал мировую с «Лестером» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Наполи
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