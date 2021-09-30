Кафельников оценил шансы «Спартака» в матче с «Наполи»

Бывший теннисист Евгений Кафельников, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о предстоящей встрече «красно-белых» с «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Никаких шансов у «Спартака» нет. Ноль целых ноль десятых. То, что команда уедет из Неаполя без очков, - это факт», - поведал Евгений в интервью «Спорт-экспрессу».

Поединок между «Наполи» и «Спартаком» состоится в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

В первом туре «красно-белые» потерпели домашнее поражение от «Легии» (0:1), а «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Лестером» (2:2).