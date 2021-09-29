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Лига Европы

Витория рассказал, кто точно не поможет «Спартаку» в матче с «Наполи»

29 Сентября 2021 • 21:19 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.27 6.50 12.00
Через 19 ч. 27 мин.

Наставник «Спартака» Руй Витория рассказал о кадровых проблемах команды накануне поединка 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

Игра пройдёт 30 сентября в Неаполе и начнется в 19:45 мск.

По словам тренера, у команды есть трудности. Точно не выйдет на поле Джордан Ларссон. Также есть проблемы у Рассказова, Кутепова, Хендрикса и Зобнина.

Витория отметил, что не стоит жаловаться. Команда будет биться за победу в любой ситуации.

В первом туре Лиги Европы команда Руя Витории проиграла «Легии» на своём поле (0:1), а неаполитанцы поделили очки с «Лестером» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Наполи Руй Витория
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