Витория рассказал, кто точно не поможет «Спартаку» в матче с «Наполи»

Наставник «Спартака» Руй Витория рассказал о кадровых проблемах команды накануне поединка 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

Игра пройдёт 30 сентября в Неаполе и начнется в 19:45 мск.

По словам тренера, у команды есть трудности. Точно не выйдет на поле Джордан Ларссон. Также есть проблемы у Рассказова, Кутепова, Хендрикса и Зобнина.

Витория отметил, что не стоит жаловаться. Команда будет биться за победу в любой ситуации.

В первом туре Лиги Европы команда Руя Витории проиграла «Легии» на своём поле (0:1), а неаполитанцы поделили очки с «Лестером» (2:2).