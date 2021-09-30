Дмитрий Комбаров верит, что «Спартак» может взять очки в матче с «Наполи»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором «красно-белые» на выезде сыграют с «Наполи».

Комбаров отметил, что «Спартаку» будет тяжело, так как «Наполи» сейчас на ходу (итальянцы выиграли все шесть матчей в Серии А, - Прим. ред.), но выразил надежду, что команда Витории захочет реабилитироваться перед болельщиками и выйдет на матч с запредельной мотивацией. По его словам, он верит, что «красно-белые» смогут взять сегодня очки, пишет Sport24.

Напомним, что матч между «Наполи» и «Спартаком» состоится сегодня, в 19:45 по мск.