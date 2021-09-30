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Дмитрий Комбаров верит, что «Спартак» может взять очки в матче с «Наполи»

30 Сентября 2021 • 14:38 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.27 6.50 12.00
Через 4 ч. 59 мин.

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором «красно-белые» на выезде сыграют с «Наполи».

Комбаров отметил, что «Спартаку» будет тяжело, так как «Наполи» сейчас на ходу (итальянцы выиграли все шесть матчей в Серии А, - Прим. ред.), но выразил надежду, что команда Витории захочет реабилитироваться перед болельщиками и выйдет на матч с запредельной мотивацией. По его словам, он верит, что «красно-белые» смогут взять сегодня очки, пишет Sport24.

Напомним, что матч между «Наполи» и «Спартаком» состоится сегодня, в 19:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Дмитрий Комбаров
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