Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Голландский вингер Куинси Промес, выступающий в составе московского «Спартака», включен в список игроков, претендующих на приз лучшему футболисту недели в Лиге Европы.

В матче второго тура группового этапа соревнований против «Наполи» полузащитник отметился двумя забитыми мячами. «Красно-белые» отпраздновали волевую победу в Неаполе со счетом 3:2.

Также за награду поборются форвард Карл Экамби («Лион»), хавбек «Олимпиакоса» Георгиос Масурас и нападающий «Браги» Вандерсон Галено.

Отдать свой голос за одного из номинантов можно в специальном разделе на официальном сайте УЕФА.