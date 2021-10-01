Смородская сравнила «Спартак» и «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу результата поединка 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лацио». Московский клуб уступил в Италии со счётом 0:2.

По её мнению, «Локомотиву» следует не унывать, а бороться дальше. Она считает, что клуб ещё может выйти из группы.

«Результатом я очень расстроена. Но «Локомотив» играет сильнее «Спартака» в Лиге Европы», — заявила Смородская в интервью «Спорт-Экспресс».

В Риме голы забили Тома Башич (13-я минута) и Патрисио Габбарон (38-я минута).

Статистика матча: владение мячом – 60:40, удары по воротам - 21:12, в створ – 11:6, угловые – 5:4.

На текущий момент в активе «Локомотива» одно набранное очко. В 1-м туре подопечные Марко Николича разошлись миром с «Марселем» (1:1).