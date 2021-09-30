Кофрие удалён с поля в поединке с «Наполи»

Завершается поединок 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком».

Пока московский клуб ведёт со счётом 2:1.

На 83-й минуте арбитр уравнял составы. На фланге Кофрие заехал ногой в голову Осимхену. Судья показал желтую карточку, которая стала для защитника второй.

Напомним, «Наполи» выиграл первый тайм, но остался вдесятером. После перерыва москвичи прибавили и дважды поразили ворота соперника.

Перед матчем букмекеры считали итальянский клуб явным фаворитом.

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