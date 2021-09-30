Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «красно-белых» над «Наполи» со счётом 3:2.

«Результат, прежде всего, неожиданный для тех, кто не смотрел футбол. После первых 15 минут складывалось впечатление, что «Наполи» разгонится и забьет 2-3 ещё. Я ещё до игры говорил, что легко «Наполи» не будет. На мой взгляд, судья не должен был удалять футболиста итальянского клуба. Удаление повлияло на результат и помогло спартаковцам, которые поняли, что можно поддушивать.

До игры мы говорили, что «Наполи» будет думать, что выиграет легко. Не выпустили несколько основных игроков, Инсинье пришлось заменить после удаления. И вот следствие этого всего. Недонастрой и ротация повлияли на результат. Ну и все-таки судья неправильно удалил Мариу Руя, на мой взгляд. Но «Спартак» молодцы.

Не отметил бы ни хорошую игру «Спартака», ни плохую игру «Наполи». Повлияло удаление и недооценка соперника. «Спартак» смог воспользоваться ошибками. Многие хоронят «Спартак», но вот вам, пожалуйста. Кто у нас обыгрывал лидера чемпионата Италии? Никто. А вот «Спартак» обыграл», - сказал Мостовой.