Кулибали: «В матче против «Спартака» мы уже думали об игре с «Фиорентиной»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали пообщался с представителями СМИ после поединка второго тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком». Неаполитанцы быстро открыли счет в домашней встрече, но в итоге потерпели поражение – 2:3.

«Нас есть, над чем задуматься. В этом поединке мы уже думали о следующей игре с «Фиорентиной». Но не хочу придумывать отговорки, команда могла сыграть намного успешнее. Для достижения побед необходимо много трудиться», - приводит слова сенегальского футболиста Football-Italia.

После двух проведенных туров «Наполи» идет третьим в квартете С, а «Спартак» поднялся на вторую позицию.