Назначены судьи на матч «Наполи» - «Спартак»

Стали известны арбитры, которые отработают на поединке второго тура группового раунда Лиги Европы между «Наполи» и московским «Спартаком».

Как информирует пресс-служба УЕФА, матч в Неаполе обслужит словацкая бригада судей во главе с Иваном Кружляком. Ассистировать ему на бровках будут Ян Позор и Бранислав Ханцко. Запасной арбитр – Петер Кралович. Система VAR – Бастиан Данкерт и Кевин Блом.

Встреча состоится в Неаполе 30 сентября. Начало – 19:45 по московскому времени.

В стартовом туре групповой стадии «Наполи» сыграл вничью с «Лестером» (2:2), а «Спартак» проиграл «Легии» (0:1).