Дмитрий Комбаров - о победе «Спартака»: «Одна игра не имеет значения в общей картине»

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью РБК высказался о вчерашнем поединке подопечных Руя Витории против «Наполи» во втором туре групповой стадии Лиги Европы. «Красно-белые» отпраздновали успех со счетом 3:2.

«Спартак» одержал победу за счёт характера. Очень хорошая игра в исполнении команды. Но одна игра не имеет значения в общей картине», - считает Дмитрий.

Спартаковцы одержали победу в Неаполе благодарю дублю Куинси Промеса и голу Михаила Игнатова.

После двух туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Легии» на три балла.