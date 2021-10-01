Денис Мацуев: Надеюсь, это не случайная победа, а начало нового подъёма «Спартака»

Народный артист России Денис Мацуев остался доволен результатом поединка 2-го тура группового раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи». Московский клуб пропустил на 1-й минуте, но в итоге одолел соперника со счётом 3:2.

Он надеется, что это не случайная победа, а начало нового подъёма «Спартака».

По словам Мацуева, тренер Руй Витория доказал, что москвичи готовы сражаться с любыми командами.

«Давайте прикроем рты нашим критикам и порадуемся за результат», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

В следующем матче Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лестером».