Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 454 Комментарии
Лига Европы

Денис Мацуев: Надеюсь, это не случайная победа, а начало нового подъёма «Спартака»

01 Октября 2021 • 00:16 Комментировать (1)
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Народный артист России Денис Мацуев остался доволен результатом поединка 2-го тура группового раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи». Московский клуб пропустил на 1-й минуте, но в итоге одолел соперника со счётом 3:2.

Он надеется, что это не случайная победа, а начало нового подъёма «Спартака».

По словам Мацуева, тренер Руй Витория доказал, что москвичи готовы сражаться с любыми командами.

«Давайте прикроем рты нашим критикам и порадуемся за результат», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

В следующем матче Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лестером».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Денис Мацуев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
01 Октября 2021 в 01:23
Погодь Дениска куда гонишь
.., вот не проиграииши пять матчей кряду- тогда поверю то что воз сдвинулся с дороги....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Легия 1:0 Лестер
окончен Фенербахче 0:3 Олимпиакос
окончен Спарта Прага 1:0 Глазго Рейнджерс
окончен Штурм 1:4 ПСВ
окончен Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр
окончен Реал Сосьедад 1:1 Монако
окончен Наполи 2:3 Спартак Москва
окончен Лион 3:0 Брондбю
окончен Селтик 0:4 Байер Л
окончен Марсель 0:0 Галатасарай
окончен Лудогорец 0:1 Црвена Звезда
окончен Лацио 2:0 Локомотив Москва
окончен Вест Хэм 2:0 Рапид Вена
окончен Ференцварош 1:3 Бетис
окончен Генк 0:3 Динамо Загреб
окончен Брага 3:1 Митьюлланд
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
01:13 · Лига Европы
Смородская сравнила «Спартак» и «Локомотив» 1
00:32 · Лига Европы
Николич: «Лацио» смотрелся лучше
00:26 · Лига Европы
Баринов отреагировал на поражение в матче с «Лацио»
00:16 · Лига Европы
Денис Мацуев: Надеюсь, это не случайная победа, а начало нового подъёма «Спартака» 1
30 Сентября
23:57 · Лига Европы
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» победили, у Кейна хет-трик за 20 минут
23:53 · Лига Европы
​Витория заявил, что был уверен в победе «Спартака»
23:43 · Лига Европы
Промес: «Вышли и забили три гола — это невероятно для всех»
23:26 · Лига Европы
Лучано Спаллетти: После удаления начали путаться и допускать ошибки
23:21 · Лига Европы
Руй Витория: Я очень счастлив
23:08 · Лига Европы
Деменко: «Спартак» сегодня показал свой настоящий футбол» эксклюзив
23:02 · Лига Европы
Александр Мостовой: «У нас никто не обыгрывал лидера чемпионата Италии, а вот «Спартак» обыграл» эксклюзив
22:57 · Лига Европы
Болельщики едва не сорвали проведение матча «Марсель» - «Галатасарай»
22:50 · Лига Европы
Каррера: «Спартак» одержал великую победу
22:42 · Лига Европы
Как «Спартак» нанёс первое поражение «Наполи» в сезоне - видео видео
22:40 · Лига Европы
«Спартак» после победы над «Наполи» разместил фото с горящими в огне спагетти
Все новости
Рекомендуем