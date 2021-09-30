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Лига Европы

Каррера оценил расклад сил в матче «Наполи» - «Спартак»

30 Сентября 2021 • 10:17 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.27 6.50 12.00
Через 7 ч. 50 мин.

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее поработавший в московском «Спартаке», поделился мнением о матче «красно-белых» с «Наполи» в групповом этапе Лиги Европы.

«Наполи» идет уверенным фаворитом на бумаге, они сильнее нынешнего «Спартака». Но тренерский штаб москвичей работает над улучшением игры команды. Главная проблема в том, что игроки создают голевые моменты, но не реализуют их. Неаполитанцам нужно внимательно сыграть против ведущих футболистов «Спартака», например, Мозеса. Его можно назвать техническим лицом команды», - цитирует Карреру 100x100Napoli.it.

Матч состоится в Неаполе сегодня, 30 сентября, начало – 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Массимо Каррера
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30.09  19:45 Фенербахче ... Олимпиакос 2.34 3.5 3.05
30.09  19:45 Спарта Прага ... Глазго Рейнджерс 2.9 3.5 2.45
30.09  19:45 Штурм ... ПСВ 4.1 3.6 1.93
30.09  19:45 Антверпен ... Айнтрахт Фр 3.85 3.5 2.03
30.09  19:45 Реал Сосьедад ... Монако 2.13 3.6 3.4
30.09  19:45 Наполи ... Спартак Москва 1.28 5.8 11
30.09  19:45 Лион ... Брондбю 1.24 6.4 13
30.09  22:00 Селтик ... Байер Л 3.7 3.6 2.04
30.09  22:00 Марсель ... Галатасарай 1.93 3.5 4.3
30.09  22:00 Лудогорец ... Црвена Звезда 2.85 3.45 2.49
30.09  22:00 Лацио ... Локомотив Москва 1.42 4.7 8.2
30.09  22:00 Вест Хэм ... Рапид Вена 1.31 5.2 12
30.09  22:00 Ференцварош ... Бетис 4.7 3.8 1.77
30.09  22:00 Генк ... Динамо Загреб 2.34 3.5 3.05
30.09  22:00 Брага ... Митьюлланд 2.03 3.5 3.85
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