Каррера оценил расклад сил в матче «Наполи» - «Спартак»

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее поработавший в московском «Спартаке», поделился мнением о матче «красно-белых» с «Наполи» в групповом этапе Лиги Европы.

«Наполи» идет уверенным фаворитом на бумаге, они сильнее нынешнего «Спартака». Но тренерский штаб москвичей работает над улучшением игры команды. Главная проблема в том, что игроки создают голевые моменты, но не реализуют их. Неаполитанцам нужно внимательно сыграть против ведущих футболистов «Спартака», например, Мозеса. Его можно назвать техническим лицом команды», - цитирует Карреру 100x100Napoli.it.

Матч состоится в Неаполе сегодня, 30 сентября, начало – 19:45 по московскому времени.