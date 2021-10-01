Ковалевски верит, что «Спартак» сможет выйти из кризиса

Экс-голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски поделился эмоциями после победы москвичей над «Наполи» во втором туре Лиги Европы со счётом 3:2.

«Большая победа! Выиграть у фаворита группы дорогого стоит! И «Спартак» может преломить кризис. Победа может придать новых эмоций», - заявил польский вратарь в интервью «Спорт-экспрессу».

На вопрос, какому клубу Ковалевски отдаёт предпочтение – «Легии» или «Спартаку», бывший футболист не дал прямого ответа: «Не буду разделять своё сердце».

«Спартак» после двух матчей идёт вторым в группе С и отстаёт от лидирующей «Легии» на три очка.