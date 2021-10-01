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Лига Европы

Ковалевски верит, что «Спартак» сможет выйти из кризиса

01 Октября 2021 • 14:53 Комментировать (1)
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Экс-голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски поделился эмоциями после победы москвичей над «Наполи» во втором туре Лиги Европы со счётом 3:2.

«Большая победа! Выиграть у фаворита группы дорогого стоит! И «Спартак» может преломить кризис. Победа может придать новых эмоций», - заявил польский вратарь в интервью «Спорт-экспрессу».

На вопрос, какому клубу Ковалевски отдаёт предпочтение – «Легии» или «Спартаку», бывший футболист не дал прямого ответа: «Не буду разделять своё сердце».

«Спартак» после двух матчей идёт вторым в группе С и отстаёт от лидирующей «Легии» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Лига Европы Войцех Ковалевски Наполи
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