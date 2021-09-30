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Экс-игрок «Наполи» Корридини: «Спартаку» нечего терять, а вот на «Наполи» лежит груз ответственности» эксклюзив

30 Сентября 2021 • 19:30 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.23 7.20 14.00
Через 0 ч. 11 мин.

Бывший футболист «Наполи» Джанкарло Корридини, игравший против «Спартака» в 1990 году, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче этих команд.

Чем вам запомнился тот матч в Москве?

Ничем хорошим, если честно. Была плохая погода, вязкая игра, да еще мы проиграли в серии пенальти, а ведь мы могли выиграть в том сезоне трофей.

Знаете что-то о «Спартаке»?

Это хорошая команда. Она на слуху в Европе. Кроме того, я знаю ее тренера. Руй Витория - хороший специалист, он это доказал.

Какие ожидания от игры?

Не стоит уж точно недооценивать «Спартак». Команде нечего терять, а вот на «Наполи» лежит груз ответственности. Я думаю, что это будет довольно вязкий матч, где еще неизвестно, как все сложится. В Италии слишком уверены в успехе «Наполи».

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Джанкарло Корридини
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