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Лига Европы

Эштреков: «Локомотиву» важно будет использовать свои шансы с «Лацио» эксклюзив

30 Сентября 2021 • 12:51 Комментировать
Наполи
...
Спартак Москва
1.27 6.50 12.00
Через 6 ч. 5 мин.

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о сегодняшних матчах Лиги Европы «Лацио» - «Локомотив» и «Наполи» - «Спартак».  

- Каковы шансы «Локомотива» набрать очки с «Лацио» на выезде?

- Шансы есть, но ими надо будет воспользоваться. Верю, что «Локомотив» может набрать очки в этом матче и приложит для этого все усилия. Самое главное – показать свои лучше качества. Да соперник очень грозный, но что делать? Уж какой есть. Поэтому нужно суметь показать себя, и заодно будет видно, что из себя представляет наш клуб. Силу команды как раз и можно проверить на фоне такого серьезного соперника. Вот и посмотрим.

- Какой игры ждете?

- Будет игра на результат. Нужно хорошо сыграть в обороне и на контратаках. Использовать свои шансы. Понятно, что у себя дома «Лацио» будет больше атаковать, а мы должны постараться сыграть надежно и плотно в обороне. И искать свои шансы впереди.

- «Локомотиву» удобна такая игра?

- Как раз удобна. Но команда будет так играть не потому, что хочет, а потому что соперник заставит. «Лацио» будет больше контролировать игру, мяч, а нам надо будет строго сыграть в обороне.

- Как оцениваете текущую форму футболистов «Локомотива»?

- Можно отметить в обороне командную игру, и она неплохо получалась. В атакующей линии будет сложнее. У нас были проблемы с реализацией. Но по содержанию игры команда смотрелась неплохо.

- У «Локомотива» много травмированных футболистов. Недавно разрыв крестообразных связок получил Магкеев. Гилерме играет с повреждением сухожилия. Насколько видите в этом проблему для «железнодорожников»?

- Бывают незначительные травмы, но, к сожалению, команда потеряла Магкеева. Это плохо. Тем более, он хорошо выступал на своей позиции, вызвался в сборную. Путь его восстановления будет долгим и поэтому придется привлекать других ребят.

- А что касается Гилерме? Пишут, что он играет на уколах из-за воспаления сухожилия. Получается, он не может играть в полную силу.

- Понятно, что есть проблема, но я не доктор, чтобы оценивать эту травму. У него есть определенный режим работы, с помощью которого он может подойти к матчам в оптимальной форме. Тут многое зависит от медицинского штаба, который должен внимательно отслеживать состояние Гилерме, держать все под контролем.

- Какой наиболее вероятный результат встречи с «Лацио»?

- Надеюсь «Локомотив» заработает очки.  

- Сегодня также играет «Спартак» с «Наполи». Почти никто не верит, что наша команда может увезти очки из Неаполя. Вы тоже?

- «Наполи» сейчас уверенно идет на первом месте чемпионата Италии. Но в любой игре есть шансы. Важно будет, как «Спартак» подойдет к этому матчу, и какое у него будет психологическое состояние. Соперник грозный, но все решается на поле. Да, у итальянцев есть преимущество, они играют дома, а «красно-белые» пока неважно выглядят в чемпионате, но все будет решаться в конкретный день и час. И как я говорил, можно будет сравнить уровень наших клубов на фоне итальянских команд. Будет интересно посмотреть, что мы можем противопоставить этим соперникам.

- «Наполи» много забивает. Матч будет результативным?

- Итальянцы будут стараться победить. Все будет зависеть от того, что сумет противопоставить атакующей игре «Наполи» «Спартак».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Лацио Наполи Владимир Эштреков
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