Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «Спартака» над «Наполи» со счётом 3:2.

«Не думаю, что по организации и другим показателям мы стоим ниже «Наполи». Да, игроки у них получше. Но игра не всегда складывается в пользу более сильного состава. Матч удачно сложился для «Спартака». Вначале казалось, что «Спартак» проиграет: они гол пропустили, потом у итальянцев ещё момент был стопроцентный. А потом случилось удаление, после которого «красно-белые» уже имели преимущество. Эта красная карточка раскрепостила «Спартак», и он стал играть.

Удаление ещё и вынудило Спаллетти заменить Инсинье. «Наполи» сел глубоко в оборону, и у «Спартака» в этом плане было преимущество. Видно было сразу, что они дожмут «Наполи». У итальянцев в обороне было много ошибок. Удаление, на мой взгляд, было справедливым. Не понимаю, зачем защитник летит в ногу, если уже понимает, что не достанет до мяча», - сказал Тарханов.