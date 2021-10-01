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Тарханов: «Эта красная карточка раскрепостила «Спартак», и он стал играть» эксклюзив

01 Октября 2021 • 14:25 Комментировать (2)
Наполи
2:3
Спартак Москва
окончен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «Спартака» над «Наполи» со счётом 3:2.

«Не думаю, что по организации и другим показателям мы стоим ниже «Наполи». Да, игроки у них получше. Но игра не всегда складывается в пользу более сильного состава. Матч удачно сложился для «Спартака». Вначале казалось, что «Спартак» проиграет: они гол пропустили, потом у итальянцев ещё момент был стопроцентный. А потом случилось удаление, после которого «красно-белые» уже имели преимущество. Эта красная карточка раскрепостила «Спартак», и он стал играть.

Удаление ещё и вынудило Спаллетти заменить Инсинье. «Наполи» сел глубоко в оборону, и у «Спартака» в этом плане было преимущество. Видно было сразу, что они дожмут «Наполи». У итальянцев в обороне было много ошибок. Удаление, на мой взгляд, было справедливым. Не понимаю, зачем  защитник летит в ногу, если уже понимает, что не достанет до мяча», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Наполи
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Комментарии (1)
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Don sangre
01 Октября 2021 в 14:35
Кубыть твою в облепиховую выиграли матч - энто хорошо конешно.... Но посмотрим как далее пойдёт оно..,
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