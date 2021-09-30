Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «красно-белых» над «Наполи» со счётом 3:2.

«Спартак» просто порадовал. И игрой, и самоотдачей. Промес сегодня, конечно, лучший матч за все время провёл, наверное. Результат действительно удивил. Тем более, игра была на выезде, это дорогого стоит. Для Витории эта победа, как глоток воздуха после всех разговоров.

Эта победа стоит особняком и для главного тренера, и для команды. Не стоит забывать, что «Наполи» идет на первом месте в чемпионате Италии. За счет самоотдачи и бойцовских качеств «Спартак» сегодня показал свой настоящий футбол. Порадовали сегодня. Понятно, что «Наполи» имел преимущество, но «Спартак» играл хорошо. Главное, результат. Это самое важное для команды», - сказал Деменко.