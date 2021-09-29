Джикия: «Напряжение не чувствуется, есть игровое волнение»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о настрое команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

По словам футболиста, у «красно-белых» все матчи важные. Столичная команда готовится к матчу в хорошем настроении.

Сам Джикия признался, что не ощущает никакого дискомфорта. С ним всё в порядке.

«Напряжение не чувствуется, есть игровое волнение. Надо со всей серьёзностью подойти к матчу и сделать всё то, что говорит тренер», - сказал Джикия на пресс-конференции.

Матч между «Наполи» и «Спартаком» стартует 30 сентября в 19:45 по московскому времени. В первом туре Лиги Европы команда Руя Витории проиграла «Легии» на своём поле (0:1), а неаполитанцы поделили очки с «Лестером» (2:2).