Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы УЕФА между «Наполи» и «красно-белыми».

«Я не вижу шансов для «Спартака» от слова совсем. Конечно, может произойти что-то невероятное, как победа «Шерифа» над «Реалом». Но так должны сойтись звëзды. Случайность никто не отменял. Возможно, «Спартак» будет играть весь матч вничью, а в конце кто-то издалека в ворота соперника попадет и вырвет победу. Но если мы говорим об объективном положении вещей, то шансов вообще никаких нет.

Недооценки соперника у «Наполи» не будет. «Спартак» - это не «Шериф». Молдавский клуб 2/3 Европы, наверное, вообще не знали. Со стороны «Реала» было шапкозакидательское настроение, они вышли попинать мяч, засунуть тройку-четверку и пойти ужинать. «Спартак» - самый котируемый в Европе клуб из России. Вряд ли кто-то будет проходить к игре со «Спартаком» с пренебрежением. У «Наполи» будет стопроцентный настрой.

«Спартаку» будет крайне тяжело. Тем более южно-итальянское боление - это боление на уровне дурдома. Не вижу, за счет чего «Спартак» может выиграть. Только чудо должно случиться. Хоттабыч сядет и перепутает, в какую сторону рвать волоски на бороде. Если говорить о силе игроков и мастерстве, тут все на стороне «Наполи», - сказал Червиченко.