Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы УЕФА между «Наполи» и «красно-белыми».

«Шансы тут 70 на 30 в пользу итальянской команды. Прежде всего, такой вывод можно сделать, исходя из формы «Наполи». Команда имеет 6 побед в своём чемпионате, забивает голы, поймала кураж, все получается. Но всегда так продолжаться не будет, когда-то это все-таки должно закончиться. У «Спартака» поражения чередуются с победами. Европейский урок «Спартаку» преподнесла «Бенфика»: «Ребят, вам рановато туда, рановато думать об этом». «Наполи» не слабее «Бенфики», а возможно и сильнее.

Но не стоит забывать, что у «Наполи» через 2-3 дня уже тур в Италии с «Фиорентиной». Они тоже будут думать об этом. Недооценочка тут может быть. А «Спартаку» нужно будет постараться преподнести сюрприз. Играть «красно-белые» точно будут от защиты, у «Наполи» хорошая линия атаки. Основная нагрузка ляжет именно на оборону. А впереди надежда на Промеса, Бакаева, Мозеса, может быть. Выбор состава невелик, Ларссон потерялся. Скорее всего, будут играть Промес, Бакаев и Понсе. Какой-то шанс появится все равно, не бывает команд, играющих совсем без ошибок, это же люди, а не роботы», - сказал Мостовой.