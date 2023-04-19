Кьяер рассказал, как остановил Осимхена

Датский защитник «Милана» Симон Кьяер рассказал о том, как ему удалось нейтрализовать во вчерашнем матче между «Миланом» и «Наполи» грозного нигерийского форварда Виктора Осимхена. «Милан» добился необходимой для себя ничьей, Осимхен забил, но это случилось уже в самом конце матча, когда у «Наполи» не было времени на нечто большее.

- Мы сыграли плотно, сбито, отлично сработала полузащита, которой помогал Калабрия. Я смог занять оптимальную позицию в центре для того, чтобы контролировать Осимхена, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

В полуфинале «Милан» сразится с победителем пары «Бенфика» - «Интер».