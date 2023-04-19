Томори: «А люди списывали нас со счетов»

Итальянский «Милан» выбрался в полуфинал Лиги чемпионов, вслед за «Тоттенхэмом» подопечные Стефано Пиоли огорчили «Наполи». Защитник «Милана» Фикайо Томори заявил, что счастлив, а также он напомнил про скептиков - людей, которые не верили в «Милан».

- Кроме начала, мы контролировали игру. Я думаю, мы заслужили полуфинал. Мы были очень сильны на контратаках. Я счастлив. Многие списали нас после того как была проведена жеребьевка четвертьфиналов. Сейчас мы еще более уверены в себе, - цитирует слова Томори BT Sport.

В последний раз «Милан» выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году.