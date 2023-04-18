Кварацхелия не забил пенальти в ворота «Милана»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не смог поразить ворота «Милана» в концовке ответной четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов. Грузин не смог переиграть Майка Меньяна, послав мяч в левый угол ворот. Эпизод случился на 82-й минуте встречи.

Напомним, в первом тайме похожая ситуация случилась с нападающим «россонери» Оливье Жиру – на 22-й минуте француз также не смог забить с пенальти. Алекс Мерет оказался удачливее и взял удар.

Игра «Наполи» и «Милана» подходит к концу и, скорее всего, «россонери» отпразднуют победу над лидером Серии А. До конца матча остались считаные минуты, однако впереди по-прежнему «Милан» - 1:0, 2:0 – по сумме двух матчей.