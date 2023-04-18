Тонали: «Милану» не хватало Лиги чемпионов«»

Итальянский «Милан» готовится к самому важному матчу сезона - ответному поединку с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов, он состоится уже сегодня вечером. Сандро Тонали, полузащитник «россонери», рассказал о том, как важен самый престижный клубный турнир футбольной Европы для его клуба.

- Приятно быть тут, все эти годы без Лиги чемпионов стали большим испытанием для «Милана». Для тифози также. Мы снова в плей-офф Лиги чемпионов - это просто невероятно. Это совсем другая энергетика, и от болельщиков также. Мы все очень воодушевлены, - цитирует слова Тонали

Встреча между «Миланом» и «Наполи» состоится сегодня вечером.