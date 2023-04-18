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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали рассказал о том, его бабушка изменила своё отношение к футболу из-за внука

18 Апреля 2023 • 13:28 Комментировать
Наполи
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Милан
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Через 5 ч. 41 мин.

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали рассказал о том, как увлеклась футболом его бабушка, ранее никогда не испытывавшая восторга по поводу «короля футбола». По словам Тонали, теперь она не пропускает ни одного матча «Милана».

- У нас особые отношения. Ей не нравился футбол, но с тех пор, как я начал выступать, она не пропускает ни одного матча. Интересуется нашим графиком, звонит мне после каждого матча. Я очень близок со своей семьей. Когда они на трибунах, меня еще больше подхлестывает, я горжусь своей семьей, - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.

Сегодня вечером «Милан» сразится с «Наполи» - и у бабушки Тонали будет захватывающий вечер!

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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НАПОЛИ МИЛАН
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