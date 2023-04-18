Жиру - второй по возрасту француз, забивавший в матче Лиги чемпионов

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Милан» сражается с «Наполи», в первом матче клуб Стефано Пиоли выиграл с минимальным счетом, но и во втором матче «Милан» ведет благодаря мячу Оливье Жиру.

Француз забил гол в возрасте 36 лет и 200 дней, и в истории французского футбола был лишь один игрок, забивший в еще более преклонном по футбольным меркам возрасте. Это бывший наставник «ПСЖ» Лоран Блан, который в 2002 году забил «Олимпиакосу» в возрасте 36 лет 338 дней - выступая за «Манчестер Юнайтед», разумеется.

Следить за событиями игры между «Наполи» и «Милан» можно в формате прямой онлайн-трансляции.