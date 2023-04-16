Тео Эрнандесу угрожают в социальных сетях

Французский полузащитник Тео Эрнандес, один из лидеров «Милана», стал объектом давления со стороны неаполитанских фанатов, которые пытаются выбить его из колеи агрессивными сообщениями вперемежку с угрозами.

Причем они касаются не только самого футболиста, но, как водится, и его близких - подруги Зое, а также их сына. Его называют «бастардом», а про Зое пишут, что «с ней переспал весь Милан» - откуда у них такие сведения, даже не спрашивайте.

Также Эрнандесу желают «судьбу Виалли» - в общем, как сообщает pianetamilan.it, эти сообщения нисколько не красят ближайшего соперника «Милана» и без пяти минут обладателя Скудетто.