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Чемпионат Италии. Серия А

Монтелла сравнил Леау и Кварацхелию

17 Апреля 2023 • 13:18 Комментировать
Наполи
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Милан
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18.04 22:00

Португальский нападающий Рафаэл Леау блистает в «Милане», а грузинский форвард Хвича Кварацхелия - в «Наполи». Оба являются одними из лучших игроков всего чемпионата, и сейчас им предстоит сойтись в матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом». Бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла сравнил их между собой.

- Рафа был близок к голу на «Сан-Сиро». Он сыграл, как лидер, но ему чуть не хватает стабильности. Уверен, он компенсирует. Он - идеальный игрок для современного футбола - быстрый и техничный. Кварацхелия обладает отменными задатками. Мне нравится его стремление к успеху, его готовность на самопожертвование, но это и заслуга тренера также, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Винченцо Монтелла Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау
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