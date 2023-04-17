Монтелла сравнил Леау и Кварацхелию

Португальский нападающий Рафаэл Леау блистает в «Милане», а грузинский форвард Хвича Кварацхелия - в «Наполи». Оба являются одними из лучших игроков всего чемпионата, и сейчас им предстоит сойтись в матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом». Бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла сравнил их между собой.

- Рафа был близок к голу на «Сан-Сиро». Он сыграл, как лидер, но ему чуть не хватает стабильности. Уверен, он компенсирует. Он - идеальный игрок для современного футбола - быстрый и техничный. Кварацхелия обладает отменными задатками. Мне нравится его стремление к успеху, его готовность на самопожертвование, но это и заслуга тренера также, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.