Монтелла: «Осимхен сыграет важную роль в ответном матче»

Итальянские «Милан» и «Наполи» готовятся к ответному матчу Лиги чемпионов, и в стане неаполитанцев будут важные новости - на поле должен вернуться Виктор Осимхен, главный нападающий клуба, он пропустил первый матч. Бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла уверен, что он сыграет важную роль:

- Думаю, что это важно, он умеет атаковать глубоко, умеет господствовать в штрафной площадке, он очень хорош на втором этаже. А также он отрабатывает в обороне, а не только ждет мячи. С ним игра «Наполи» обретает свое лицо, команда играет иначе, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.

Ответный матч состоится уже во вторник.