Мальдини пояснил, чем для «Милана» привлекателен полуфинал Лиги чемпионов

Итальянский «Милан» сражается за право пройти в полуфинал Лиги чемпионов с «Наполи», и директор клуба Паоло Мальдини пояснил, чем для клуба так важен выход в полуфинал. По словам Мальдини, дело не только в деньгах.

- Конечно, это очень важно. Есть финансовая составляющая, а есть и спортивная составляющая. Выход в полуфинал Лиги чемпионов поднимает твой уровень. Он проверяет игроков, для большинства из которых такое впервые, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Следить за событиями поединка Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции.