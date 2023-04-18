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«Наполи» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

18 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать (1)
Наполи
0:1
Милан
1 1.85 X 3.35 2 5.20
2-й тайм

В Италии проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Милан».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Наполи - Милан

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:1Милан
 43'Жиру Оливье (0:1)
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  45'Ррахмани АмирЖуан ЖезусРуй Мариу 34' (Лосано Ирвинг ( 34') Н'Домбеле ТангайЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано Маттео 34' (Оливера Матиас ( 34') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиИдасяк ГубертЭстигор ЛеоЭлмас Эльиф
Меньян Майк  45'Калабрия ДавидеКьяер СимонТомори ФикайоЭрнандес Тео  45'Крунич РадеТонали СандроДиас БраимБеннасер ИсмаэльЛеау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Тиав МаликГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеМессиас ЖуниорПобега ТоммазоРебич АнтеКалюлю ПьерСалемакерс АлексисДе Кетеларе ШарльОриги ДивокМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
18 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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НАПОЛИ МИЛАН
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Комментарии (1)
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rossoneri forza
18 Апреля 2023 в 23:00
Отличный результат для Милана после первого тайма. Оливье Жиру оправдывает возложенные на него высокие надежды, забив столь важный гол в нужный момент. Пока что россонери великолепно выполняют свою задачу, не давая забивать Наполи и приблизились к долгожданному полуфиналу ЛЧ. Осталось только достойно сыграть во втором тайме.
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