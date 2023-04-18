«Наполи» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Италии проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Милан
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Протокол игры
|43'Жиру Оливье (0:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни• 45'Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Руй Мариу34' (Лосано Ирвинг (34') •Н'Домбеле Тангай•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео34' (Оливера Матиас (34') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Меньян Майк• 45'Калабрия Давиде•Кьяер Симон•Томори Фикайо•Эрнандес Тео• 45'Крунич Раде•Тонали Сандро•Диас Браим•Беннасер Исмаэль•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
18 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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