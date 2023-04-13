Гладилин: «Хвичу уже изучили»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана» (0:1). Отметим, что прошедшая встреча стала для грузинского футболиста третьей подряд за «Наполи» без забитых голов.

Гладилин считает, что игра Кварацхелии перестала быть для соперников загадкой, из-за чего экс-вингер «Рубина» начал испытывать определённые трудности.

«Его уже изучили, его финты влево и уход вправо уже всем стали понятны. Он был загадкой, но сейчас не предоставляет нестандартных решений. Нужно, чтобы у него была подмога», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 33 матча, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Ответная встреча между «Наполи» и «Миланом» состоится 18 апреля в Неаполе. Начало — в 22:00 по московскому времени.