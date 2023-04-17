Неаполитанец Монтелла рассказал, за кого будет болеть в матче «Наполи» и «Милана»

Уже на этой неделе состоятся ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов, самая сильная интрига - это, безусловно, поединок «Милана» с «Наполи». Винченцо Монтелла, уроженец Неаполя, ответил на вопрос о том, за кого будет болеть - за «Наполи» или за «Милан», тренером которого являлся в прошлом.

- Доволен тем, что пройдет в полуфинал итальянская команда. Это совершенно новый поединок, первый матч ничего не значит. Я уверен, что большую лепту внесут и болельщики, особенно если будут распевать от начала до конца матча, - цитирует слова Монтеллы

«Наполи» и «Милан» сыграют между собой во вторник.