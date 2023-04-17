Спаллетти сравнил Леау и Осимхена

Лучано Спаллетти провёл параллели между лидерами «Милана» и «Наполи».

Во вторник «Наполи» примет «Милан» в родных стенах в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая встреча, напомним, завершилась победой «россонери» (1:0).

Отсутствовавший на прошлой неделе Виктор Осимхен залечил травмы, и журналисты попросили Спаллетти сравнить его с форвардом «Милана» Рафаэлом Леау.

«Леау и Осимхен имеют сходства в игре: они оба очень опасны на пространстве и способны самостоятельно решать ситуации, оба довольно сильны физически и высоки. Вероятно, обоим есть в чём прибавлять, когда речь идёт о командной игре. Будет интересно увидеть их обоих в деле», – заявил Спаллетти на пресс-конференции.