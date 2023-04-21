Впервые в истории сразу пять представителей Серии А сыграют в полуфинале еврокубков

Текущий евросезон складывается крайне успешно для итальянских коллективов.

Недавно успех в Лиге чемпионов отпраздновали «Милан» и «Интер», впервые за много лет шагнувшие в полуфинал самого престижного еврокубка, а в четверг своего добились «Ювентус» и «Рома» (в Лиге Европы), а также «Фиорентина» (в Лиге конференций). Как отмечает Opta, это первый в истории случай, когда сразу пять представителей Серии А сыграют в полуфинале крупнейших евротурниров.

«Милан» и «Интер» оспорят путёвку в финал в очной битве, «Ювентус» встретится с «Севильей», «Рома» – с «Байером», «Фиорентина» – с «Базелем».