Браим Диас рассказал, в чём секрет успеха «Милана» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Милана» Браим Диас высказался о выступлении своей команды в Лиге чемпионов.

Коллектив Стефано Пиоли добрался четвертьфинала, где уже взял верх над «Наполи» (1:0) в первом матче противостояния на «Сан-Сиро».

«Секрет в том, что все в «Милане» готовы друг другу помогать на поле – мы атакуем всей командой и защищаемся всей командой. Мы просто усердно работаем коллективно, стараясь не оставлять соперникам пространства, всё просто», – приводит TMW слова Диаса.

15 апреля «россонери» сыграют на выезде против «Болоньи» в рамках Серии А. Ответная встреча с «Наполи» состоится 18 апреля.