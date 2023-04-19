Талалаев: «Пиоли научил «Милан» играть по счёту»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, что в 1/4 финала «россонери» по суме двух встреч одолели «Наполи» (2:1).

По мнению российского специалиста, «Милан» добился успеха благодаря тому, что наставник команды Стефано Пиоли научил своих подопечных играть рационально.

«Во втором матче у них отлично сыграли фланги. На мой взгляд, команда у Стефано Пиоли более сбалансированная. Он научил её играть по счёту и рационально», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

В полуфинале турнира «Милан» встретится с победителем пары «Бенфика» — «Интер». Ответная встреча этих команд состоится сегодня, 19 апреля. После первой игры счёт 2:0 в пользу итальянской команды.